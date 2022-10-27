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Белый дом заявил об открытости каналов связи с Россией

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Вашингтон и Москва сохранили открытыми каналы связи, они будут действовать и в будущем. Об этом 27 октября на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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«Между РФ и США существуют каналы связи на разных уровнях, как это и должно быть», — сказал он.

По словам Кирби, каналы остаются открытыми, это будет и в дальнейшем.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин отметил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», что Россия готова решать с США любые вопросы, Москва также предложила документы про стратегической стабильности.

21 октября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности вести диалог с Россией всякий раз, когда это необходимо.

Между тем 24 октября председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли и глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов договорились сохранять открытыми каналы коммуникации. Представитель Пентагона высокого ранга сообщил журналистам, что шеф Пентагона Ллойд Остин готов постоянно общаться с российскими коллегами.

До этого, 26 сентября, стало известно, что, несмотря на кризис публичных взаимоотношений РФ и США, стороны по-прежнему сохраняют контакт и обмениваются информацией. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, коммуникации осуществляются в «другом» формате.

О непубличном диалоге Москвы и Вашингтона также рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Общение проходит на очень высоком уровне, заверил он.

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