Пентагон заявил об открытых линиях связи с Минобороны России

Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли и глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов договорились сохранять открытыми каналы коммуникации. Это следует из письменного заявления официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера, распространенного по итогам беседы в понедельник, 24 октября.

«Военные лидеры обсудили несколько вызывающих обеспокоенность вопросов, связанных с безопасностью, и договорились сохранять открытыми каналы коммуникации», — отмечается в сообщении.

Также в понедельник представитель пентагона высокого ранга сообщил журналистам, что каналы коммуникации между США и РФ по военной линии остаются открытыми, шеф Пентагона Ллойд Остин готов постоянно общаться с российскими коллегами.

Ранее в этот день сообщалось, что Милли и Герасимов провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию, связанную с возможным применением Украиной «грязной бомбы».

До этого стало известно, что Герасимов провел телефонные переговоры и с начальником штаба обороны Великобритании Энтони Радакиным. Стороны также обсудили возможное применение Украиной «грязной бомбы».

Также первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщили, что Россия направит 24 октября Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо в связи с планируемой Киевом провокацией.

Известно, что Минобороны России организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины. Ведомство привело в готовность силы и средства на случай подрыва Киевом «грязной бомбы». По данным ведомства, Киев проведением такой провокации «рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Россию как ядерного террориста».

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов рассказал, в свою очередь, что, по сведениям российского оборонного ведомства, работы по созданию «грязной бомбы» киевским режимом находятся на завершающей стадии.

О готовности украинских властей провести на своей территории такую провокацию стало известно 23 октября.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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