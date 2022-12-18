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Политолог объяснил нежелание Шольца поставлять танки Украине

Политолог Безпалько: Шольц отказался поставлять танки Leopard Украине, так как Берлин не хочет портить отношения с РФ
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Madis Veltman
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Решение Берлина не поставлять Украине БМП Marder и танки Leopard связано с тем, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не хочет окончательно портить отношения с Россией. Об этом в воскресенье, 18 декабря, заявил «Известиям» член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.

По его словам, поставки Германией тяжелой бронетехники Украине будут означать фактически вмешательство и участие в конфликте.

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«Естественно, что в этом случае наладить отношения и восстановить их с РФ будет чрезвычайно сложно, не говоря уже о том, что всё это подольет масло в конфликт и приведет его, возможно, к неконтролируемой эскалации», — отметил политолог.

Именно поэтому, как подчеркнул Безпалько, Шольц не хочет поставлять танки Киеву, а отделывается мелкими поставками других видов военной техники. При этом на канцлера ФРГ давят США и общественность Германии, требующие все-таки поставить Киеву Leopard.

«Американцы давят на Германию, с тем чтобы она начала поставки танков Leopard, но тем не менее сами свои танки тоже на Украину пока не поставляют, так же как и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot», — заявил Безпалько.

Помимо того что это может привести к неконтролируемой эскалации России со странами Запада, это еще и может привести к потере этой техники, а значит, к потерям для военно-промышленного комплекса и покупателей за рубежом, добавил эксперт.

16 декабря канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не планирует передавать Украине БМП Marder и танки Leopard, чтобы избежать эскалации противостояния с Россией. При этом, по его словам, ФРГ готова продолжать поддерживать киевский режим, но не будет делать это в одиночку.

Украина неоднократно пыталась убедить Германию поставить танки Leopard 2, при этом в кабмине ФРГ отмечали, что Берлин не собирается передавать Вооруженным силам Украины (ВСУ) наступательное оружие.

В сентябре министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что ни одна другая страна пока не передала Украине такую военную технику, а в одностороннем порядке Германия не будет этого делать. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь связывал отказ Берлина в поставках с «нацистским прошлым» Германии.

Германия и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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