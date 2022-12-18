В Саратовской консерватории девушка упала в оркестровую яму и получила переломы
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- В Саратовской консерватории девушка упала в оркестровую яму и получила переломы
В Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова зрительница упала в оркестровую яму и получила травмы, сообщил глава министерства здравоохранения региона Олег Костин.
В своем Telegram-канале он опубликовал скриншот сообщений о случившемся.
19-летней пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом лопатки и закрытый перелом голени, написала «Газета.Ru».
«В первую городскую больницу будет госпитализация. В настоящее время ожидают службу спасения для транспортировки из ямы (глубиной) два метра», — уточнил министр.
Прокуратура проверит обстоятельства случившегося.
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