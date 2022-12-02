Сеть магазинов выплатила компенсацию петербурженке за разбитую голову

В Санкт-Петербурге судебные приставы помогли пожилой женщине получить компенсацию морального вреда за ее падение в магазине. Пенсионерка получила травму из-за отсутствия коврика при входе.

Телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу ГУФССП РФ по городу сообщает, что женщина запнулась за край выбоины на входе, где должен лежать коврик. Она упала и ударилась головой и коленом о дверь.

У сотрудников магазина пострадавшая узнала, что коврика нет несколько месяцев. За это время травмы получили еще несколько человек, в том числе дети. Коврик постелили на следующий день после падения пенсионерки.

В суде представитель магазина заявил, что женщина сама виновата. Якобы она была неосмотрительна и неосторожна, входя в помещение. Однако суд встал на сторону потерпевшей и взыскал с ответчика 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

В установленные сроки деньги на счет пострадавшей не поступили. Ей удалось получить компенсацию только после того, как судебные приставы вынесли постановление о запрете действий с 60 автомобилями компании.