Экипажи многоцелевых истребителей Су-35с ВКС России в ходе боевого вылета обнаружили и уничтожили самолет украинских националистов. Кадрами боевых вылетов поделилось Минобороны РФ в воскресенье, 18 декабря.

Су-35с продолжают отрабатывать задачи воздушного патрулирования и прикрытия самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике украинских боевиков.

В военном ведомстве отметили, что полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

13 декабря появились кадры уничтожения воздушной цели Су-35С ВКС РФ в ходе спецоперации. При обнаружении воздушной цели экипаж истребителей идентифицировал ее как самолет противника и уничтожил ракетным вооружением.

Накануне американский специализированный журнал Military Watch признал российский истребитель Су-35 бесценным активом. В материале напомнили, что Су-35 уничтожил гораздо больше вражеских истребителей, чем любой другой самолет со времен холодной войны.

Ранее, 8 декабря, Минобороны сообщило, что штурмовики Су-25 произвели боевой вылет в зону СВО при неблагоприятных погодных условиях. Пилоты поразили военные объекты и технику ВСУ при помощи неуправляемых ракет разного калибра.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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