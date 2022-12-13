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Появились кадры уничтожения воздушной цели Су-35С ВКС РФ в ходе спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С ВКС России отработали задачи воздушного патрулирования и прикрытия самолетов штурмовой авиации в заданном районе, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике украинских боевиков в зоне проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Кадрами боевых вылетов поделилось Минобороны РФ во вторник, 13 декабря.

«Во время выполнения боевой задачи в зоне дежурства в воздухе обнаружил воздушную цель, выполнил захват цели, после получил разрешение к работе по данной цели, выполнил пуск и продолжил полет для контроля воздушного пространства. После предполагаемого времени встречи ракеты с целью метка пропала. Далее выполнил отворот и повторный заход — отметин больше не наблюдал. По прилете получил подтверждение с земли, что цель была поражена», — рассказал летчик-истребитель Су-35С.

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Полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными ракетами различного класса. При обнаружении воздушной цели экипаж истребителей идентифицировал ее как самолет противника и уничтожил ракетным вооружением.

Ранее, 8 декабря, Минобороны сообщило, что штурмовики Су-25 произвели боевой вылет в зону СВО при неблагоприятных погодных условиях. Пилоты поразили военные объекты и технику ВСУ при помощи неуправляемых ракет разного калибра.

Пуск производился во время кабрирования, когда самолет начинает двигаться в вертикальной плоскости и набирать высоту. По словам летчиков, это снижает риск быть обнаруженным.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков указал, что российские военнослужащие поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области. Работала оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 79 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183 районах.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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