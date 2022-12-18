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Кинологи назвали топ-10 самых популярных пород собак у россиян в 2022 году

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Большинство россиян предпочитают собак небольших размеров, с которыми удобно в быту. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщили в Российской кинологической федерации (РКФ).

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«Российские собаководы разнообразны в своих предпочтениях: в рейтинге, который мы составили, встречаются и маленькие компаньоны, и собаки внушительных размеров. Конечно, большинство предпочитает всё же питомцев поменьше, поскольку ритм жизни зачастую диктует нам свои правила», — пояснили «РИА Новости» в пресс-службе РКФ.

В десятку популярнейших пород собак вошли: немецкий шпиц, чихуахуа, вельш-корги, немецкая овчарка, йоркширский терьер, лабрадор-ретривер, среднеазиатская овчарка, джек-рассел терьер, французский бульдог и пудель.

Кинологи подчеркнули, что при выборе породы нужно ориентироваться на то, чем будущий собаковод планирует заниматься с питомцем. Например, не нужно брать активную собаку, если ей придется постоянно ждать хозяина с работы и сидеть дома без ежедневных нагрузок.

16 декабря ветеринар-невролог Людмила Болгарева назвала тревожные сигналы в поведении собаки, которые говорят о проблемах со здоровьем. Она уточнила, что большие собаки в случае проблем с конечностями редко прижимают лапу при ходьбе, а маленькие при беге начинают поджимать одну из них.

Кинолог Владимир Голубев 15 декабря рассказал «Известиям» о первых признаках инсульта у собаки. Самые частые — это нарушение координации движения, судороги, обвисание морды, рассеянное состояние, резкое изменение поведения, проблемы с глотанием пищи и воды, хриплый грубый лай, тошнота и рвота.

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