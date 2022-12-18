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«Аэрофлот» запустил рейсы из Санкт-Петербурга в Ташкент и Анталью
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«Аэрофлот» запустил рейсы из Санкт-Петербурга в Ташкент и Анталью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Российская авиакомпания «Аэрофлот» запустила рейсы из Санкт-Петербурга в Ташкент и Анталью. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

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«Аэрофлот открыл зимнюю программу регулярных прямых рейсов из Санкт-Петербурга в Ташкент и Анталью», — сказано в сообщении.

Рейсы выполняются три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам. На обеих воздушных линиях задействованы самолеты Boeing 737-800, уточнили в «Аэрофлоте».

Ассоциация туроператоров России в ноябре сообщала, что российские авиакомпании возобновляют прямые рейсы в Гоа. Всплеска продаж по Гоа туроператоры ожидают с середины ноября, после старта полетных программ «Аэрофлота» и AZUR air.

В октябре «Аэрофлот» заявил о возобновлении рейсов в Каир с 12 ноября. Каир станет третьим по счету пунктом Египта, куда авиакомпания выполняет регулярные рейсы. Авиаперевозчик напомнил, что 1 октября были возобновлены полеты на курорты Красного моря — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

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