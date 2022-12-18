Эксперт назвал способы защиты от взлома аккаунта в Telegram

Установка двухфакторной аутентификации и отказ ввода личных данных помогут пользователям Telegram сохранить свои аккаунты. Об этом рассказал в субботу, 17 декабря, главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Массовые кражи аккаунтов под предлогом дарения подписки Telegram Premium являются частью рассылок по разным мессенджерам, рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Злоумышленники распространяют ссылки на фишинговые страницы или Telegram-боты, которые выманивают у людей данные для входа в мессенджеры. После чего направляют похожие ссылки по всем контактам взломанного пользователя.

По словам Голованова, это грозит потерей аккаунта, компрометацией переписки и дальнейшим распространением угрозы.

Чтобы защитить себя от этого, важно не вводить код доступа, установить двухфакторную аутентификацию, не переходить по незнакомым ссылкам и не вводить конфиденциальные данные, резюмировал эксперт.

В этот же день Минцифры РФ предупредило о массовых кражах аккаунтов в Telegram. В ведомстве также отметили, что двухфакторная аутентификация защитит пользователей от взлома.

6 декабря начальник отдела аудита информационной безопасности компании T.Hunter Владимир Макаров рассказал о новом вирусе TgRAT в Telegram. Вирус способен через Telegram делать снимки экрана, скачивать файлы на атакуемый узел и загружать данные с узла на управляющий сервер.

Ранее, 25 ноября, главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников рассказал, что самым популярным видом мошенничества в Telegram является фишинг. По его словам, обычно сообщения с фишинговой ссылкой распространяются через личные сообщения или канал, захваченный мошенниками.