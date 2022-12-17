Минцифры РФ предупредило о массовых кражах аккаунтов в Telegram

Пользователи мессенджера Telegram столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов. Об этом 17 декабря заявили в Минцифры РФ.

По данным ведомства, пользователю приходит сообщение от кого-то из списка контактов с якобы подарком — премиум-подпиской. Если получатель сообщения нажимает на кнопку, ему приходит код авторизации. На экране с «подарком» указано, что код необходимо ввести, чтобы активировать подписку.

В случае, если пользователь вводит код, его аккаунт открывается на компьютере злоумышленника.

«Аккаунт в безопасности, если в нем включена двухфакторная аутентификация», — отметили в ведомстве.

Ранее, 25 ноября, главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников рассказал, что самым популярным видом мошенничества в Telegram является фишинг. По его словам, обычно сообщения с фишинговой ссылкой распространяются через личные сообщения или канал, захваченный мошенниками.

Злоумышленники также могут предложить скачать файл с десктопной версии мессенджера. В случае скачивания на компьютере пользователя появится вредоносное ПО.

Вторым по популярности способом обмана в мессенджере эксперт назвал угон канала. Мошенники крадут доступ к нему, а затем вымогают деньги за возврат доступа или используют раскрученную площадку в своих целях.

Третий вид мошенничества — создание фейковых аккаунтов или каналов, на которых в дальнейшем открывается сбор средств или продаются услуги.