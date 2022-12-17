Реклама
Прямой эфир
Интернет
Минцифры РФ предупредило о массовых кражах аккаунтов в Telegram
Общество
Fun&Sun вывезет застрявших в Египте клиентов рейсами Red Wings
Мир
Папа римский пожелал «немного мира» в качестве подарка на Рождество
Мир
В МИД РФ предрекли ЕС ущерб от новых санкций против РФ
Общество
В Крыму заявили о новом этапе информационной войны Киева против полуострова
Общество
В аэропортах Москвы задержано или отменено почти 50 рейсов
Мир
В Германии открылся первый терминал по приему СПГ
Спорт
WADA заявило о желании продлить санкции против российских спортсменов на 4 года
Мир
В посольстве допустили скорую выписку главы Русского дома в ЦАР
Мир
Таллин утвердил план перехода русских школ на эстонский язык
Общество
Над хранилищем ядерных отходов ЗАЭС начали монтировать защитный купол
Мир
СМИ сообщили о подготовке Польшей плана по захвату Западной Украины

Минцифры РФ предупредило о массовых кражах аккаунтов в Telegram

0
Фото: Global Look Press/PHOTOTHEK/Thomas Trutschel
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи мессенджера Telegram столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов. Об этом 17 декабря заявили в Минцифры РФ.

Ловля на премиум: как мошенники обманывают россиян в Telegram
Популярный мессенджер стал привлекательным для аферистов

По данным ведомства, пользователю приходит сообщение от кого-то из списка контактов с якобы подарком — премиум-подпиской. Если получатель сообщения нажимает на кнопку, ему приходит код авторизации. На экране с «подарком» указано, что код необходимо ввести, чтобы активировать подписку.

В случае, если пользователь вводит код, его аккаунт открывается на компьютере злоумышленника.

«Аккаунт в безопасности, если в нем включена двухфакторная аутентификация», — отметили в ведомстве.

Ранее, 25 ноября, главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников рассказал, что самым популярным видом мошенничества в Telegram является фишинг. По его словам, обычно сообщения с фишинговой ссылкой распространяются через личные сообщения или канал, захваченный мошенниками.

Злоумышленники также могут предложить скачать файл с десктопной версии мессенджера. В случае скачивания на компьютере пользователя появится вредоносное ПО.

Вторым по популярности способом обмана в мессенджере эксперт назвал угон канала. Мошенники крадут доступ к нему, а затем вымогают деньги за возврат доступа или используют раскрученную площадку в своих целях.

Третий вид мошенничества — создание фейковых аккаунтов или каналов, на которых в дальнейшем открывается сбор средств или продаются услуги.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022