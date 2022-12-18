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NYT заявила об усилиях США предотвратить покушение на генерала Герасимова

NYT: США помешали Украине убить начальника Генштаба ВС РФ
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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Покушение украинских боевиков на начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова в зоне СВО пытались предотвратить сотрудники разведки США. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщила газета The New York Times.

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Издание утверждает, что киевский режим якобы готовил атаку в момент посещения Герасимовым линии фронта. Когда именно это случилось, не уточняется.

Американская сторона, по данным газеты, скрыла от Украины информацию о перемещениях Герасимова в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса, а позднее напрямую потребовала отменить покушение на военного.

США опасались возможной эскалации конфликта, да и в принципе были против затеи украинских боевиков. Но в ответ на призыв американской стороны, в Киеве заявили, что атака уже началась.

В июле сообщалось, что Валерий Герасимов проверил группировки российских войск, задействованные в спецоперации. Он заслушал командующих о применении сил в ходе спецоперации, а также других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок на различных направлениях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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