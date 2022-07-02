Глава Генштаба Герасимов проверил задействованные в спецоперации войска

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проверил группировки российских войск, задействованные в спецоперации по защите Донбасса. Об этом 2 июля Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале.

Герасимов заслушал командующих о применении сил в ходе спецоперации, а также других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок на различных направлениях.

Кроме того, работая на командных пунктах, начальник Генштаба уделил особое внимание вопросам использования автоматизированных систем боевого управления.

В конце июня министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в спецоперации. Отдельное внимание он уделил вопросам организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для российских военнослужащих, отметили в ведомстве.

В Минобороны также рассказали, что Шойгу вручил российским военнослужащим госнаграды (медали «Золотая Звезда» Героя РФ и ордена Мужества) за героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач в ходе спецоперации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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