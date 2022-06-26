Шойгу проинспектировал участвующую в спецоперации группировку российских войск

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, на командных пунктах российских группировок Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских сил на основных операционных направлениях.

«Отдельное внимание глава военного ведомства уделил вопросам организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для российских военнослужащих», — говорится в сообщении.

В Минобороны также рассказали, что Шойгу вручил российским военнослужащим госнаграды (медали «Золотая Звезда» Героя РФ и ордена Мужества) за героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач в ходе спецоперации.

Ранее в воскресенье в Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных во время спецоперации. В ведомстве отметили смелые и решительные действия старшего прапорщика Игоря Войнова. В составе инженерных подразделений ВС РФ он выполнял задачу по зачистке местности от взрывоопасных предметов на территории освобожденных от украинских националистов населенных пунктов.

Также в Минобороны рассказали о мужестве рядового Алексея Марина. Вместе с батальонно-тактической группой российских десантников он участвовал в освобождении стратегически важных районов от формирований украинских радикалов.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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