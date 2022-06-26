Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны России во воскресенье, 26 июня, сообщило о новых подвигах российских военных во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В ведомстве отметили смелые и решительные действия старшего прапорщика Игоря Войнова. В составе инженерных подразделений ВС РФ он выполнял задачу по зачистке местности от взрывоопасных предметов на территории освобожденных от украинских националистов населенных пунктов.

Продвигаясь по заминированному району прапорщик Войнов обнаружил отряд противника. Служащий оперативно доложил командованию о готовящейся провокации и вместе с другими военными инженерами вступил в бой. По итогам противостояния группа националистов понесла большие потери и была вынуждена отступить, бросив оружие и боеприпасы.

Позже военнослужащие РФ вернулись к первоначальной задаче по разминированию В ходе работы Игорь Войнов лично обнаружил и обезвредил 8 мин. Таким образом, благодаря усилиям старшего прапорщика, не только был зачищен участок освобожденной территории, но и обезврежен отряд диверсантов.

Также в Минобороны рассказали о мужестве рядового Алексея Марина. Вместе с батальонно-тактической группой российских десантников он участвовал в освобождении стратегически важных районов от формирований украинских радикалов.

Следуя ночью по проложенному маршруту, Марин обнаружил на группу националистов, вооруженных стрелковым оружием и гранатометом, готовящих атаку на колонну. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, рядовой на полном ходу направил автомобиль на группу противника, чем вызвал панику у диверсантов и заставил их хаотично менять позиции. Служащий принял на себя вражеский огонь, благодаря чему основные силы выиграли время перегруппировку.

Впоследствии Марин принимал активное участие в противостоянии, обеспечивал грамотные сектора обстрела наводчику-оператору. Боевая машина рядового была подбита выстрелом из гранатомета, однако, несмотря на полученную контузию, тот продолжил атаковать противника. В результате самоотверженных действий служащего была полностью ликвидирована группа националистов численностью до 30 человек.

Кроме того, МО сообщило о высоком профессионализме ефрейтора Артемия Артюнина, который с первых дней спецоперации осуществлял бесперебойный подвоз материально-технического имущества группировке Воздушно-десантных войск на линию соприкосновения с силами националистов.

Во время подвоза очередной партии МТО колонна, в составе которой работал Артюнин, подверглась атаке со стороны украинских солдат. Один из впередиидущих автомобилей получил серьезные повреждения от разорвавшегося вблизи артиллерийского снаряда и потерял ход, перекрыв движение колонны на труднопроходимом участке. Тогда, рискуя собственной жизнью, ефрейтор направился к подбитой машине, чтобы вызволить раненых сослуживцев.

Артюнин перенес троих членов экипажа в свой автомобиль, где оказал им неотложную медицинскую помощи. После этого военнослужащий взял на буксир поврежденную технику и доставил в пункт назначения. Грамотные действия ефрейтора Артюнина позволили спасти жизни пострадавшим бойцам, а также не допустить захвата противником вооружений и тыловых запасов российских ВС.

Накануне в оборонном ведомстве заявили об уничтожении за сутки более 300 служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников в районе Николаева Донецкой Народной Республики (ДНР).

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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