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Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

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Фото: РИА Новости
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Минобороны России во воскресенье, 26 июня, сообщило о новых подвигах российских военных во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В ведомстве отметили смелые и решительные действия старшего прапорщика Игоря Войнова. В составе инженерных подразделений ВС РФ он выполнял задачу по зачистке местности от взрывоопасных предметов на территории освобожденных от украинских националистов населенных пунктов.

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Продвигаясь по заминированному району прапорщик Войнов обнаружил отряд противника. Служащий оперативно доложил командованию о готовящейся провокации и вместе с другими военными инженерами вступил в бой. По итогам противостояния группа националистов понесла большие потери и была вынуждена отступить, бросив оружие и боеприпасы.

Позже военнослужащие РФ вернулись к первоначальной задаче по разминированию В ходе работы Игорь Войнов лично обнаружил и обезвредил 8 мин. Таким образом, благодаря усилиям старшего прапорщика, не только был зачищен участок освобожденной территории, но и обезврежен отряд диверсантов.

Также в Минобороны рассказали о мужестве рядового Алексея Марина. Вместе с батальонно-тактической группой российских десантников он участвовал в освобождении стратегически важных районов от формирований украинских радикалов.

Следуя ночью по проложенному маршруту, Марин обнаружил на группу националистов, вооруженных стрелковым оружием и гранатометом, готовящих атаку на колонну. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, рядовой на полном ходу направил автомобиль на группу противника, чем вызвал панику у диверсантов и заставил их хаотично менять позиции. Служащий принял на себя вражеский огонь, благодаря чему основные силы выиграли время перегруппировку.

Впоследствии Марин принимал активное участие в противостоянии, обеспечивал грамотные сектора обстрела наводчику-оператору. Боевая машина рядового была подбита выстрелом из гранатомета, однако, несмотря на полученную контузию, тот продолжил атаковать противника. В результате самоотверженных действий служащего была полностью ликвидирована группа националистов численностью до 30 человек.

Кроме того, МО сообщило о высоком профессионализме ефрейтора Артемия Артюнина, который с первых дней спецоперации осуществлял бесперебойный подвоз материально-технического имущества группировке Воздушно-десантных войск на линию соприкосновения с силами националистов.

Во время подвоза очередной партии МТО колонна, в составе которой работал Артюнин, подверглась атаке со стороны украинских солдат. Один из впередиидущих автомобилей получил серьезные повреждения от разорвавшегося вблизи артиллерийского снаряда и потерял ход, перекрыв движение колонны на труднопроходимом участке. Тогда, рискуя собственной жизнью, ефрейтор направился к подбитой машине, чтобы вызволить раненых сослуживцев.

Артюнин перенес троих членов экипажа в свой автомобиль, где оказал им неотложную медицинскую помощи. После этого военнослужащий взял на буксир поврежденную технику и доставил в пункт назначения. Грамотные действия ефрейтора Артюнина позволили спасти жизни пострадавшим бойцам, а также не допустить захвата противником вооружений и тыловых запасов российских ВС.

Накануне в оборонном ведомстве заявили об уничтожении за сутки более 300 служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников в районе Николаева Донецкой Народной Республики (ДНР).

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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