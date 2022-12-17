В Афинах прошла акция против НАТО и фашизма на Украине. В мероприятии приняли участие около 50 человек, которые 17 декабря собрались у памятника советскому солдату на проспекте Сингру.

Все они представляют движение Всемирная антиимпериалистическая платформа. По словам организаторов, подобные символические акции в этот день проходят в 30 городах в 20 странах мира.

«Сегодня также проходит форум антиимпериалистической платформы в Белграде. Ее подписали более 20 левых и коммунистических партий из Европы, Латинской Европы и Азии. Насколько я знаю, планируют подписать и в России», — рассказал «РИА Новости» участник митинга Триандафиллос Меймарис.

Он также добавил, что платформа намерена вести антиимпериалистическую борьбу против США и НАТО и поддерживать военную спецоперацию России по защите Донбасса.

Ранее, 3 декабря, в Риме прошли массовые протесты против экономической политики правительства Италии и продолжения поставок оружия Украине. По данным организаторов, в акции протеста приняли участие около 10 тыс. человек. Прошлый многотысячный митинг в Риме против поставок вооружений Киеву прошел 5 ноября.

21 ноября в Лейпциге и ряде других городов Германии продолжаются митинги в поддержку России. Протестующие называли ФРГ «марионеткой, служащей интересам США и НАТО», а также призывали пересмотреть санкции в отношении РФ, поскольку они «обернулись катастрофическими последствиями» для них самих.