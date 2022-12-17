Зоозащитники в ФРГ планируют подать в суд на владельца лопнувшего аквариума
Организация защиты животных PETA в Германии готова подать судебный иск против владельцев аквариума, который лопнул в гостинице Dom Aquaree в Берлине и привел к гибели около 1,5 тыс. рыб. Об этом говорится 17 декабря в заявлении зоозащитников.
«AquaDom превратился в смертельную ловушку для всех существ, запертых в нем. Эта рукотворная трагедия показывает, что аквариумы не являются безопасным местом для рыб и других морских животных», — указали защитники прав животных в Twitter.
PETA также предложила создать на месте разрушенного аквариума мемориал в честь погибших морских животных. И отметила, что времена, когда живых существ вырывают из их естественной среды обитания для развлечения гостей отелей, должны закончиться раз и навсегда.
«Мы также рассматриваем возможность подачи заявления в суд против Sea Life (сеть океанариумов, частью которых был AquaDom). А также требуем, чтобы строительство запланированного аквариума компании Coral World в районе Берлина Лихтенберге не было одобрено», — отметил представитель PETA в Германии Петер Хёффкен.
Ранее в этот день пожарная служба столицы Германии сообщала, что несколько десятков рыб из лопнувшего огромного аквариума смогли выжить. Их обнаружили спасатели в верхнем уровне конструкции.
16 декабря в Dom Aquaree лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум AquaDom. Вода затопила отель и вместе с обитателями аквариума вытекла на улицу. Известно, что в аквариуме проживало около 1,5 тыс. тропических рыб. В результате инцидента пострадали два человека.
Депутат бундестага от СДПГ Ирис Шпрангер назвала предположительной причиной разрушения аквариума Sea Life усталость материала. Под нею имеется в виду процесс его постепенного повреждения под действием внешних факторов, который приводит к трещинам и разрушениям.