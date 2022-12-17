Главы МИД РФ и Египта обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре со своим египетским коллегой Самехом Шукри взаимодействие России и Египта в области энергетики и сельского хозяйства, а также реализацию совместных масштабных проектов. Разговор состоялся в субботу, 17 декабря, о чем сообщается на сайте МИД РФ.

Министры также обсудили актуальные вопросы положения дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке и подтвердили общее стремление к углублению сотрудничества двух стран.

«Министрами в ходе беседы была подтверждена обоюдная заинтересованность в укреплении взаимодействия по актуальной международной и региональной проблематике, в том числе в ООН», — сказано в сообщении.

Ранее, 14 декабря, Лавров заявил о ведении переговоров с Египтом и Ираном о переводе расчетов в торговых отношениях с доллара на другие валюты.

До этого, 19 ноября, «Росатом» сообщил о начале строительства в Египте при участии российской стороны второго энергоблока АЭС «Эль-Дабаа». Строительство началось на два месяца раньше, чем предполагалось. В церемонии поучаствовали министр электричества и возобновляемой энергетики Египта Мохаммед Шакер и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.