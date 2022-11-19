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«Росатом» сообщил о начале строительства второго энергоблока АЭС «Эль-Дабаа»

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Строительство второго энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Эль-Дабаа» при участии российской стороны началось в Египте. Об этом 19 ноября сообщили журналистам в госкорпорации «Росатом».

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На площадке будущего сооружения состоялась торжественная церемония заливки первого бетона.

Строительство началось на два месяца раньше, чем предполагалось. В церемонии поучаствовали министр электричества и возобновляемой энергетики Египта Мохаммед Шакер и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Запуск АЭС будет играть важнейшую роль в социально-экономической и технологической жизни Египта и даст толчок для постепенного перехода промышленности и экономики страны к низкоуглеродным источникам. Это создаст прочный фундамент для уверенного и устойчивого развития Египта на десятилетия вперед», — отметил Лихачев.

АЭС «Эль-Дабаа» является первой атомной электростанцией в Египте, которая будет построена в городе Эль-Дабаа на берегу Средиземного моря, примерно в 300 км к северо-западу от Каира. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1,2 тыс. МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) поколения III+. Плановая мощность АЭС таким образом составит 4,8 тыс. МВт.

Строительство первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» началось 20 июля. Все работы планируется завершить к 2026 году.

До этого, 29 июня, управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA) выдало «Росатому» лицензию на строительство первого энергоблока. Управление сообщило, что, согласно стратегии египетского государства, планируется получать порядка 9% электроэнергии в стране от АЭС.

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