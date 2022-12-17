Журова рассказала об изменениях для России после снятия санкций CAS

Завершение срока санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) не поменяет ситуацию с допуском россиян на соревнованиях. Такое мнение высказала депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с «Известиями» в субботу, 17 декабря.

Ранее в субботу Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило о желании продлить заканчивающиеся в этот день ограничения, введенные CAS против российских атлетов, еще на четыре года.

Журова отметила, что если раньше наблюдались нападки на российских спортсменов в связи с темой допинга, то теперь просто сменился вектор: россиян не хотят допускать до соревнований из-за ситуации на Украине.

«Я не думаю, что после истечения срока введенных санкций мы сможем выступать с флагом и гимном. Дело в том, что если вспоминать все эти события с WADA, то они начались, когда в 2014 году к России присоединился Крым. Ровно после этого начались все провокации, манипуляции, расследования, связанные с допингом. Они все продолжались, пока не появилось новое влияние на Россию, уже связанное с Украиной», — отметила депутат.

По ее словам, российских спортсменов могут начать допускать к турнирам с национальным флагом и гимном, когда украинский конфликт будет разрешен.

Журова добавила, что антидопинговая организация РФ РУСАДА продолжит стараться получить соответствие WADA.

По словам депутата, Россия сама заинтересована в хорошем антидопинговом агентстве.

«Я думаю, что у них есть своя дорожная карта, которую они должны выполнить. Когда эта организация, которая не политизирована, а четко и искренне борется с допингом, то это нужная организация. И здесь не должно быть никаких исключений. Мы внутри страны должны с этим бороться, и мы это признаем», — подчеркнула Журова.

Ранее, 19 ноября, министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия должна продолжать сотрудничество со Всемирным антидопинговым агентством и защищать интересы российских спортсменов. Он также напомнил, что Россия создала одну из самых эффективных систем по борьбе с допингом, которую признал аудит конвенции ЮНЕСКО. Поэтому подобные претензии должны иметь законный характер, добавил министр.

Днем ранее глава WADA Витольд Банька заявил, что Российское антидопинговое агентство «не вызывает доверия», а также не соответствует требованиям Всемирного антидопингового кодекса.

Решение CAS в 2020 году запрещало российским спортсменам выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом. Также Россия лишалась права проводить крупные международные соревнования.