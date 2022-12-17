Эксперт указал на затягивание конфликта на Украине с целью измотать РФ

США создали конфликт на Украине и теперь удерживают Киев в нем, пытаясь до конца измотать Россию. Об этом 17 декабря заявил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин, комментируя в беседе с «Известиями» слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Москва якобы планирует вести на Украине долгую военную операцию.

«Это высшая степень непорядочности дипломатов, которые себя причисляют к этому высокому корпусу, и, естественно, ярко выраженная позиция Вашингтона и его союзников по отношению к конфликту», — отметил Кошкин.

По его словам, Столтенберг фактически обманывает мировое сообщество, используя свой информационный ресурс.

«Россия с самого начала операции готова была вести переговоры, которые должны были вообще привести к тому, чтобы никакого развития специальная военная операция не получила вооруженным путем, а всё должно было бы решиться на политико-дипломатическом уровне», — напомнил завкафедрой.

По мнению Кошкина, конфликт затягивается потому, что Киев с учетом влияния на него Вашингтона демонстрирует полнейшее нежелание вести переговоры с РФ.

Ранее в этот день Столтенберг заявил, что Россия планирует вести долгие боевые действия. Он выразил уверенность в том, что конфликт закончится за столом переговоров, и добавил, что любое решение подтвердит статус Украины как «суверенного независимого государства». Генсек назвал оказание военной поддержки Киеву самым быстрым способом добиться урегулирования конфликта.

Москва же неоднократно указывала на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские вооруженные силы на Украине противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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