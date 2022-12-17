Генсек НАТО заявил о подготовке России к затяжному конфликту

Россия готовится к затяжному конфликту на Украине. Об этом в пятницу, 16 декабря, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы не должны недооценивать Россию», — передает его слова France 24.

Столтенберг выразил мнение, что конфликт на Украине закончится переговорами. При этом он отметил необходимость продолжать отправлять киевскому режиму военную помощь. По его словам, таким образом удастся заставить Россию вести мирные переговоры по конфликту.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил три шага для прекращения конфликта в ходе своего выступления перед лидерами G7 12 декабря. Первым шагом он назвал предоставление Украине современных танков, артиллерии, снарядов, более реактивной артиллерии и дальнобойных ракет.

Вторым — поддержку финансовой, энергетической и социальной стабильности в 2023 году. Третьим шагом на пути к миру станет, по мнению Зеленского, выполнение предложенной им ранее «формулы мира», созыв саммита Global Peace Formula Summit.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 декабря заявила, что считает оторванной от реальности «формулу мира» по Украине, озвученную Зеленским. По ее словам, в Москве отметили, что в обращении президента Украины к лидерам G7 шла речь «о требовании к спонсорам киевского режима предоставить дополнительную военную и финансовую помощь».

При этом Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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