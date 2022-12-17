ВС РФ получили комплексы разведки «Пенициллин» для применения в зоне СВО

Вооруженные силы РФ получили новую партию современных комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин».

«Минобороны передана очередная партия новейших комплексов звукотепловой разведки 1Б76 «Пенициллин», которые планируется использовать в зоне спецоперации для контрбатарейной борьбы. «Пенициллин» эффективно засекает позиции артиллерии войск Украины и передает координаты для их оперативного уничтожения», — заявил «РИА Новости» источник в субботу, 17 декабря.

15 октября стало известно об успешном применении российской армией комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин». Установка подтвердила свою эффективность, в частности, в борьбе с артиллерией НАТО.

1Б76 «Пенициллин» — это комплекс, разработанный корпорацией «Ростех», его испытания завершились в 2018 году, на вооружение был поставлен спустя два года. «Пенициллин» используется для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, зенитных и тактических ракет.

Комплекс эффективно работает в любое время суток при температуре от –40 до +50 градусов Цельсия.

Еще в сентябре президент России Владимир Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны. Глава государства потребовал в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемой техники и вооружений в войска.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских боевиков. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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