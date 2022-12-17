К Коваленко прибыли врачи после боя с Емельяненко
К бойцу ММА Святославу Коваленко прибыла бригада скорой помощи после его боя с Александром Емельяненко. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщили «Известия».
Коваленко рассказал медикам, пришедшим в его раздевалку, что он дрожит от озноба. Врачи осмотрели спортсмена.
Популярный блогер Святослав Коваленко вышел победителем из поединка с Александром Емельяненко в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 17 декабря. В первом раунде Емельяненко пропускал много ударов. Коваленко же ловил апперкоты. К середине третьего раунда Емельяненко удалось подловить Коваленко и уронить его на ринг. Александр несколько раз сильно пробил по своему противнику и пытался сделать удушающий прием. Однако раздельным решением судей победителем стал Коваленко.
Завершающий турнир в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» проходил в прямом эфире телеканала.