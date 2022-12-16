Захарова указала на независимую позицию стран Африки в ситуации вокруг Украины

РФ солидарна со странами Африки, которые вопреки давлению Запада занимают независимую позицию в контексте ситуации вокруг Украины. Об этом в пятницу, 16 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание на то, что в ходе саммита США – Африка официальные представители Штатов делали многочисленные антироссийские и антикитайские заявления. По ее словам, Вашингтон демонстрирует свою неспособность к равноправному диалогу, а его заверения в свободе выбора африканских стран свидетельствуют о двойных стандартах.

Захарова подчеркнула, что, несмотря на давление Запада, в том числе угрозы прекращения финансовой поддержки, страны Африки не боятся занимать независимую позицию.

«Выступаем за право выбора государствами своих политических и экономических партнеров, следования собственным ценностям и цивилизационному пути развития без страха быть наказанными. Россия предлагает честное, взаимовыгодное и равноправное сотрудничество без карательных мер и односторонних санкций, вмешательства во внутренние дела», — приводятся ее слова на сайте МИД РФ.

Саммит США — Африка прошел в Вашингтоне 13–15 декабря.

12 декабря газета The Washington Post сообщила, что африканские лидеры и Белый дом расходятся во мнениях по украинскому конфликту. Как пояснил американский чиновник, африканские лидеры выступают против того, чтобы «наказать Россию» или склонить Украину согласиться на любое решение.

5 декабря издание Newsweek написало, что большинство стран за пределами Запада встали на сторону России в конфликте на Украине, отказываясь портить отношения с Москвой. Отмечается, что в вопросе украинского кризиса большая часть мира не разделяет точку зрения США и Европы, так как стремится защитить собственные интересы.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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