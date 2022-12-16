Самогонный аппарат взорвался на балконе квартиры в доме в Сургуте
В Сургуте 16 декабря взрыв произошел на балконе квартиры на девятом этаже жилого дома. В результате происшествия пострадал один человек, сообщил мэр города Андрей Филатов в своем Telegram-канале.
«Пострадал один человек — собственник квартиры. У мужчины диагностированы ожоги лица и левой руки. Легкая степень», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате взрыва выбило оконные рамы, однако пожар в квартире не начался. Пострадавший в настоящий момент госпитализирован. По предварительной информации, причиной случившегося мог стать неисправный самогонный аппарат, добавил Филатов.
По его словам, сейчас на месте работают экстренные службы и правоохранительные органы.
7 декабря в Казани в квартире жилого дома взорвался самогонный аппарат. По данным ГУ МЧС по Республике Татарстан, последующего возгорания не возникло. Однако от взрыва в квартире вылетели оконные стела. Никто не пострадал.
Предположительно, аппарат взорвался в результате разгерметизации, находясь в туалете где и произошел взрыв. Видео последствий происшествия появилось в Сети.