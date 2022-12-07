Самогонный аппарат взорвался в квартире жилого дома в Казани

В Казани в квартире жилого дома взорвался самогонный аппарат. Об этом 7 декабря сообщили в ГУ МЧС по Республике Татарстан.

По данным ведомства, последующего возгорания не возникло. Однако от взрыва в квартире вылетели оконные стела. Никто не пострадал.

Предположительно, аппарат взорвался в результате разгерметизации. Видео последствий происшествия появилось в Сети.

Сам аппарат находился в туалете, где и произошел взрыв.

Накануне хлопок газа без последующего возгорания произошел в Ростовской области. В результате происшествия пострадал мужчина. По информации МЧС, взрыв произошел из-за того, что хозяин квартиры самостоятельно ремонтировал газовое оборудование.