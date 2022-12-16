Футбольный фанат угнал автобус с людьми ради просмотра матча на ЧМ-2022

Аргентинский болельщик угнал автобус с людьми, чтобы успеть на просмотр матча между сборными Аргентины и Хорватии в полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом 16 декабря рассказал портал Oddity Central.

53-летний мужчина ехал на автобусе по Буэнос-Айресу, когда он осознал, что не успевает к началу игры, прошедшей 13 декабря. Когда автобус остановился перед светофором и водитель вышел, чтобы сделать покупку в киоске, болельщик сел за руль и поехал в сторону своего дома.

Мужчина проехал больше 6 км, после чего бросил автобус и продолжил свой путь пешком. Вскоре его поймала полиция, которую вызвал оставшийся без транспорта водитель, сообщила «Газета.Ru».

В итоге угонщик был доставлен в полицейский участок и пропустил весь матч, в котором Аргентина одержала победу со счетом 3:0. Мужчину обвинили в захвате автобуса, в связи с чем он может также пропустить финал чемпионата мира с участием аргентинцев и французов.

13 декабря полиция Буэнос-Айреса применила слезоточивый газ против болельщиков, которые праздновали выход сборной Аргентины в финал ЧМ-2022. Несколько человек были задержаны.