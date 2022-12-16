Зимний чемпионат в Катаре станет самым теплым мундиалем XXI века

«Яндекс Погода» составила метеопрогноз для финала чемпионата мира по футболу, который пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил Иконик» в Катаре. Также аналитики сервиса вспомнили, какой была погода на всех финалах начиная с 1930 года и на всех матчах чемпионатов в XXI веке. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 16 декабря.

«Согласно нашему прогнозу, небо во время финала будет безоблачным, температура воздуха составит около +21, скорость ветра — 5–6 м/с порывами до 8 м/с. Такие выводы мы смогли сделать благодаря нашей технологии «Метеум», которая обработала информацию от пяти независимых метеорологических моделей, а также данные со спутников и радаров», — сказал руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

Он добавил, что на чемпионатах XXI века при похожей погоде (+20–22 и ясно) сборная Аргентины провела пять матчей, в четырех из которых победила, у сборной Франции было три матча и две победы.

Минимальная температура за всю историю финалов (+12) была зафиксирована 4 июля 1954 года в швейцарском Берне, где сборная ФРГ обыграла команду Венгрии со счетом 3:2. Максимальная (+30) — в испанском Мадриде 11 июля 1982-го, когда ФРГ уступила Италии — 3:1.

В целом финалы становятся теплее: с учетом прогноза на игру в Катаре средняя температура на последних 11 матчах (с 1982-го по 2022-й) примерно на 6,5 градуса выше, чем на первых 11 матчах (с 1930-го по 1978-й).

Почти половина финалов прошли при ясной погоде. Играть под сильным дождем футболистам приходилось только в двух матчах.

С учетом прогноза на финал и матч за третье место самым теплым чемпионатом XXI века станет турнир в Катаре: средняя температура на играх составит +25. А самый жаркий из изученных матчей прошел в 2018 году в России: 28 июня в Волгограде на встрече Японии с Польшей температура превысила +34.

Самым прохладным оказался мундиаль 2010 года в Южной Африке: средняя температура составила около +14. На том же турнире состоялся самый холодный матч: 15 июня в Йоханнесбурге футболистам из Бразилии и КНДР пришлось играть при +3. Июнь и июль — климатическая зима в Южном полушарии.

Лидером по доле безоблачных матчей (89%) стал чемпионат в Южной Африке. А наиболее дождливым оказался турнир в Японии и Южной Корее — осадки были почти на трети всех игр.

Сборная Франции победила Марокко со счетом 2:0 и вышла в финал чемпионата мира в Катаре. В финале ЧМ-22 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Матч состоится 18 декабря. Марокко поборется за третье место в чемпионате мира в матче с Хорватией 17 декабря.