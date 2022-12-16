Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат мира – 2022. Матч за третье место: Хорватия – Марокко. Финал: Аргентина – Франция

Одно из главных спортивных событий четырехлетия подходит к концу. Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходил зимой, и его окончательные итоги будут подведены 17–18 декабря. Главная сенсация турнира в Катаре — сборная Марокко — в матче за третье место поборется с финалистом прошлого мундиаля Хорватией. А в финале действующий чемпион мира Франция встретится с Аргентиной. Многие болельщики ждут, что Лионель Месси возьмет наконец единственный не покорившийся аргентинцам трофей. Но и победа Франции станет знаковой: вот уже 60 лет ни одна страна не выигрывала ЧМ два раза подряд.

17 декабря, 18:00, международный стадион «Халифа» (Доха, Катар). 18 декабря, 18:00, «Национальный стадион» (Лусаил, Халифа). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Смешанные единоборства

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Имя Александра Емельяненко давно вызывает интерес не только у поклонников MMA. За долгие годы выступлений в смешанных единоборствах 41-летний спортсмен отметился бесконечным количеством скандалов. Благодаря этому любая схватка с его участием автоматически привлекает к себе внимание широкой публики. Не является исключением и его предстоящий поединок с блогером Святославом Коваленко, который станет главным в рамках заключительного в году турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Этим же вечером зрители увидят еще несколько ярких поединков. Среди них выделяются противостояния эпатажного бойца Вячеслава Дацика с Павлом Шульским, а также Вячеслава Василевского с Никитой Солониным. Ключевые и самые интересные бои турнира в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

16 декабря: 19:00, начало турнира; 23:00, главный бой. Волейбольная арена «Динамо» (Москва). Прямая трансляция на РЕН ТВ

Хоккей

Кубок Первого канала

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Весной сборные России и Белоруссии были отстранены от международных соревнований. И теперь, спустя почти год, их болельщики наконец увидят свои национальные команды в деле. Они сыграют в рамках Кубка Первого канала, который проходит в Москве. Участие в турнире также принимает сборная Казахстана. Именно с ней Россия сыграет свой первый матч — в субботу, 17 декабря. А в воскресенье, 18 декабря, она встретится со сборной Белоруссии. Этим программа турнира не ограничивается. В пятницу, 16 декабря, Россия, Белоруссия, Казахстан и Китай сыграют между собой однодневный турнир в формате «3 на 3».

16 декабря, 19:00, турнир «3 на 3». 17 декабря, 14:30, Россия – Казахстан. 18 декабря, 14:30, Россия – Белоруссия. Стадион «ЦСКА Арена» (Москва). Прямые трансляции на Первом канале

Смешанные единоборства

UFC Fight Night 216. Арман Царукян – Дамир Исмагулов

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Очередной турнир по MMA в Лас-Вегасе будет особенно интересен отечественным зрителям из-за очного противостояния двух бойцов легкого веса, имеющих российское гражданство. Россиянин армянского происхождения Арман Царукян встретится с казахом Дамиром Исмагуловым.

Еще недавно, после серии из пяти побед подряд, казалось, что Царукян готов биться со звездным Исламом Махачевым, действующим чемпионом UFC в данной весовой категории. Но затем он проиграл свой очередной бой и теперь должен вновь доказывать право выйти на ринг с Махачевым. Его нынешний соперник — Дамир Исмагулов — в UFC еще ни разу не проигрывал, но все победы одержаны только по очкам, некоторые вообще с трудом, так что сейчас против Царукяна ему снова придется доказывать свой уровень.

18 декабря, 05:00. Арена Apex (Лас-Вегас, США). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Хоккей

Регулярный чемпионат НХЛ

Фото: REUTERS/ Jamie Sabau-USA TODAY Sports

Главные новости последних недель из сильнейшей хоккейной лиги мира касаются очередного всплеска результативности Александра Овечкина. Он достиг отметки в 800 голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за карьеру. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» отстает всего на одну шайбу от легендарного Горди Хоу. И уже в ближайшие дни может его опередить и выйти на второе место в списке снайперов всех времен. Возможно, это произойдет в одном из двух домашних матчей «Вашингтона» против «Даллас Старз» и «Торонто Мейпл Лифс». До казавшегося вечным рекорда Уэйна Гретцки Овечкину осталось меньше 100 голов. На счету легендарного канадца 894 шайбы.

16, 18 декабря, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон, США)