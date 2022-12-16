В Уганде бегемот проглотил ребенка и выплюнул его обратно

В Уганде бегемот чуть не съел двухлетнего мальчика, ребенка успел спасти местный житель. Об этом сообщило 15 декабря издание The Daily Telegraph.

Известно, что в момент инцидента ребенок играл возле своего дома, расположенного недалеко от берега озера Эдвард.

«Бегемот схватил ребенка своими огромными челюстями и уже собирался его проглотить. Когда местный житель увидел, что произошло, он начал лихорадочно забрасывать животное камнями. Испуганный бегемот отрыгнул ребенка и попятился назад», — сообщило издание со ссылкой на полицию.

В результате нападения бегемота ребенок получил травмы, он был госпитализирован в больницу, где ему помимо необходимой медпомощи сделали и прививку от бешенства. Сейчас мальчик вернулся к своим родителям.

Издание отмечает, что хоть бегемоты и считаются травоядными животными, всё равно представляют опасность для человека. Они могут нападать на людей, если чувствуют угрозу. Часто это происходит, когда «кто-то стоит между ними и озером или рекой, где они обитают».

По данным газеты, бегемоты, находясь в состоянии агрессии, ежегодно убивают не менее 500 человек в Африке, «пережевывая своих жертв бивнями длиной более одного фута».

Так, в ноябре семь человек погибли в результате нападения бегемота в северном регионе Камеруна. Погибшие передвигались на двух каноэ на реке Логон, а бегемот опрокинул транспортные средства.