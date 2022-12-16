Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Харькове
Экономика
Безработица в России обновила исторический минимум
Мир
Стоимость военной помощи Нидерландов Украине составила почти €1 млрд
Общество
Паромное сообщение между Сочи и Турцией запустят в 2023 году
Общество
Движение по Крымскому мосту ограничат 19 декабря из-за ремонтных работ
Экономика
ЕС ослабит санкции против ряда российских предпринимателей
Мир
Греция направит Украине вооружение только взамен на ПРО Patriot из США
Мир
Полиция ЦАР назвала терактом покушение на главу Русского дома
Мир
Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России
Наука
В «Роскосмосе» опровергли информацию о температуре 50°C на корабле «Союз МС-22»
Мир
Президент Словакии приняла отставку правительства
Мир
Мэр Харькова сообщил о «колоссальных разрушениях» в городе

В Уганде бегемот проглотил ребенка и выплюнул его обратно

0
Фото: Global Look Press/XinHua/Long Lei
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Уганде бегемот чуть не съел двухлетнего мальчика, ребенка успел спасти местный житель. Об этом сообщило 15 декабря издание The Daily Telegraph.

Об укусах не спорят: сколько россиян получает лечение от бешенства
Симптомы могут «прятаться» в течение года

Известно, что в момент инцидента ребенок играл возле своего дома, расположенного недалеко от берега озера Эдвард.

«Бегемот схватил ребенка своими огромными челюстями и уже собирался его проглотить. Когда местный житель увидел, что произошло, он начал лихорадочно забрасывать животное камнями. Испуганный бегемот отрыгнул ребенка и попятился назад», — сообщило издание со ссылкой на полицию.

В результате нападения бегемота ребенок получил травмы, он был госпитализирован в больницу, где ему помимо необходимой медпомощи сделали и прививку от бешенства. Сейчас мальчик вернулся к своим родителям.

Издание отмечает, что хоть бегемоты и считаются травоядными животными, всё равно представляют опасность для человека. Они могут нападать на людей, если чувствуют угрозу. Часто это происходит, когда «кто-то стоит между ними и озером или рекой, где они обитают».

По данным газеты, бегемоты, находясь в состоянии агрессии, ежегодно убивают не менее 500 человек в Африке, «пережевывая своих жертв бивнями длиной более одного фута».

Так, в ноябре семь человек погибли в результате нападения бегемота в северном регионе Камеруна. Погибшие передвигались на двух каноэ на реке Логон, а бегемот опрокинул транспортные средства.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022