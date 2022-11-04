Семь человек погибли из-за нападения бегемота в Камеруне

Семь человек погибли в результате нападения бегемота в крайнесеверном регионе Камеруна, сообщает издание Actu Cameroun со ссылкой на социальные сети местных жителей.

Погибшие передвигались на двух каноэ на реке Логон, а бегемот опрокинул транспортные средства.

Как отмечает Камерунское общество охраны дикой природы, случаи нападения бегемотов нередки в регионе, особенно в сезон дождей, когда животные становятся более агрессивными.

В 2019 году в Сети появилось видео яростного нападения бегемота на проезжающий мимо автомобиль в Национальном парке Крюгера в ЮАР. На записи, которая велась из салона автомобиля, видно, что бегемот стоял у обочины дороги. При приближении машины животное побежало в ее сторону и протаранило капот машины. Водитель всё это время ругался и кричал от ужаса.