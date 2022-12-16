МИД Германии осудил блокировку аккаунтов журналистов в Twitter

МИД Германии осудил блокировку в Twitter аккаунтов журналистов, среди которых корреспонденты телеканала CNN, газеты Washington Post и других медиаструктур. Обращение к руководству соцсети ведомство оставило 16 декабря на своей странице в сервисе сообщений.

«Свобода прессы не должна включаться и выключаться по желанию. С сегодняшнего дня нижеприведенные журналисты больше не могут смотреть за нами (в Twitter), комментировать и критиковать нас», — говорится в сообщении немецкого МИД.

По мнению немецкого внешнеполитического ведомства, произошедшее стало проблемой.

В записи дипломаты также прикрепили снимки с заблокированными аккаунтами. Среди них сотрудники The Times, Washington Post, телеканала CNN и портала Mashable.

Накануне, 15 декабря, Twitter заблокировал аккаунты ряда журналистов мировых СМИ. Компания не объяснила причин блокировки, профили пользователей и их записи исчезли.

Блокировке предшествовало решение Маска навсегда заблокировать учетную запись, которая автоматически отслеживала полеты его частного самолета с использованием общедоступных данных. Также Twitter запретил пользователям делиться текущим местоположением другого человека без его согласия.

Некоторые из журналистов, чьи записи были заблокированы, успели написать об этой новой политике и обосновании Маском ее введения, включая его утверждения об инциденте с преследованием, который, по его словам, затронул его семью во вторник вечером в Лос-Анджелесе.

Исполнительный редактор Washington Post Салли Базби призвала восстановить аккаунт технологического репортера Дрю Харвелла. Она подчеркнула, что блокировки подобного рода противоречат заявлениям самого Маска, что он намерен использовать Twitter как платформу, посвященную свободе слова.

Ранее в четверг стало известно, что Илон Маск за три дня продал 22 млн акций Tesla на $3,6 млрд, по данным комиссии по ценным бумагам и биржам США. Рынок среагировал на это падением курса акций компании на 12%.