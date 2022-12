Twitter заблокировал аккаунты некоторых писавших о Маске журналистов

Twitter в четверг заблокировал аккаунты журналистов, которые освещают работу платформы и ее нового владельца Илона Маска, среди них репортеры, работающие на The New York Times, Washington Post, CNN, Voice of America и другие издания. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщило агентство AP.

Компания не объяснила причин блокировки аккаунтов, профили пользователей и их записи исчезли.

Блокировка учетных записей репортеров последовало за решением Маска навсегда заблокировать учетную запись, которая автоматически отслеживала полеты его частного самолета с использованием общедоступных данных. Также Twitter изменил свои правила для всех пользователей, запретив делиться текущим местоположением другого человека без его согласия.

Некоторые из журналистов, чьи записи были заблокированы, успели написать об этой новой политике и обосновании Маском ее введения, включая его утверждения об инциденте с преследованием, который, по его словам, затронул его семью во вторник вечером в Лос-Анджелесе.

«Критиковать меня весь день — это совершенно нормально, но доксинг моего местоположения в реальном времени и подвергать опасности мою семью — нет», — в четверг написал бизнесмен.

Исполнительный редактор Washington Post Салли Базби призвала к немедленному восстановлению аккаунта технологического репортера Дрю Харвелла. Она подчеркнула, что блокировки подобного рода противоречат заявлениям самого Маска, что он намерен использовать Twitter как платформу, посвященную свободе слова.

В заявлении CNN говорится, что «импульсивное и необоснованное отстранение ряда репортеров, включая Дони О'Салливан из CNN, вызывает беспокойство, но не удивляет». Телеканал запросил объяснение у сервиса и намерен пересмотреть отношения с ним на основе ответа.

Ранее в четверг стало известно, что Илон Маск за три дня продал 22 млн акций Tesla на $3,6 млрд, по данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Рынок среагировал на это падением курса акций компании на 12%.

Накануне Илон Маск потерял титул самого богатого человека в мире, уступив место французу Бернару Арно.