Карта спецоперации на Украине 16 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 16 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки российские войска нанесли упреждающие удары на южнодонецком направлении и пресекли попытки атак ВСУ, уничтожено до 50 украинских военных. Кроме того, ВС РФ уничтожили украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 в ДНР.

Также Вооруженные силы России нанесли огневое поражение ВСУ на купянском направлении, уничтожено до 20 украинских военных, отразили три контратаки и отбросили ВСУ на исходные позиции на донецком направлении, а в районах населенных пунктов Новомайорское и Шевченко в ДНР ВС России уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Российские средства противовоздушной обороны в течение суток уничтожили четыре беспилотника ВСУ, а также два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.