Рамки и скрепы: сервисы онлайн-объявлений подписали хартию профессиональной этики

Несколько крупных игроков рынка сервисов размещения онлайн-объявлений подписали хартию профессиональной этики. Среди присоединившихся такие компании, как «Яндекс», hh.ru, ЦИАН, Ozon, YouDo и «Дром». Но этот список может быть расширен, присоединиться к хартии могут и другие. Какие цели стоят перед компаниями, подписавшими хартию, и в чем ее основные принципы — в материале «Известий».

Закономерный ответ

В этом году на площадках Государственной думы обсуждались законотворческие инициативы, призванные регулировать деятельность онлайн-классифайдов, однако поддержки они не получили. Предложение, идущее изнутри рынка, стало закономерным ответом на современные вызовы. По мнению директора по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карена Казаряна, инициатива ключевых компаний отрасли демонстрирует их зрелость и показывает, что на сегодняшний день необходимости в каком-то дополнительном регулировании нет, а нормы, которые обсуждались в этом году в парламенте, избыточны.

— Цифровая экономика, рост которой мы все сегодня наблюдаем, требует новых подходов к взаимодействию бизнеса и потребителей. Принцип саморегулирования онлайн-сервисов позволяет создавать прозрачную и безопасную цифровую среду, комфортную как для пользователя, так и для самого бизнеса, — отмечает эксперт.

Подписание документа состоялось на площадке АНО «Цифровая экономика». В хартии сформулированы основные ценности и принципы деятельности, которые компании-участники обязуются соблюдать. Главная цель хартии — заложить и совместно реализовывать ключевые принципы социально ответственного саморегулирования рынка онлайн-классифайдов. По словам генерального директора АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко, принцип саморегулирования, который декларируется в подписанном документе, давно применяется в других отраслях и уже зарекомендовал себя как работающий инструмент.

— Похожий документ подписали банки, телеком-операторы и крупнейшие интернет-компании, — подчеркивает он.

Действительно, в декабре 2019 года несколько крупных компаний — «Билайн», «Газпром-медиа холдинг», Газпромбанк, группа ВТБ, «Мегафон», МТС, «Ростелеком», Сбербанк, Тинькофф-банк, фонд «Cколково», «Яндекс», Mail.ru Group (сейчас VK Group), OneFactor, Qiwi, а также Аналитический центр при правительстве РФ — подписали Кодекс этики использования данных. Он включает в себя принципы профессиональной этики при сборе, обработке и использовании данных, а также предполагает создание и ведение реестра добросовестных участников.

Принципы и ценности

Генеральный директор hh.ru Михаил Жуков считает подписание хартии достижением ключевыми участниками рынка нового уровня развития деловой этики и социальной ответственности. По его словам, став участниками хартии, лидеры отрасли показали свою приверженность к выстраиванию новых правил работы на основе принципов саморегулирования.

— Мы считаем важным и особенно актуальным партнерство цифровых площадок-лидеров в своих сегментах в разработке документа, который позволит заложить основы такого подхода для реализации, начиная уже со следующего года, — подчеркивает он.

Ответственность, законность и открытость, взаимное уважение и сотрудничество, прозрачность и доступность для пользователей — основные принципы, прописанные в хартии. Отдельно вынесен принцип приоритета защиты персональных и других чувствительных данных. Компании, подписавшие хартию, выделяют его, понимая свою особую ответственность как агрегаторов больших объемов данных о пользователях.

Участники хартии обязуются не допускать распространения противоправного контента, тщательно модерировать объявления, которые размещают пользователи на их площадках, и обмениваться друг с другом лучшими наработками.

Так, по словам руководителя «Яндекс Вертикалей» Павла Алешина, взаимодействие с другими компаниями на рынке поможет всем участникам хартии развивать и распространять передовые технологии.

— Сервисами объявлений пользуются миллионы россиян, где они могут быстро найти или продать нужную вещь. Наши технологии помогают мгновенно проверять тысячи объявлений, за минуты блокировать нежелательный контент, надежно защищать пользователей от мошенников, — говорит Алешин.

Компании также могут использовать потенциал государственных информационных систем для удобства пользователей.

— Чтобы обеспечить реализацию основных принципов, заложенных в хартии, будет создан экспертный совет, — добавляет Плуготаренко. — Он выработает единые рекомендации по реализации положений документа, а также будет формировать лучшие практики.

Выгодное для всех решение

Подписавшие хартию отмечают, что не только законы регулируют рынок. Зачастую негласным, но очень строгим регулятором во многих вопросах для крупных IT-сервисов с многомиллионной аудиторией становятся пользователи.

— Аудитория задает нам высокую планку требований к качеству услуг, которую можно держать только за счет постоянного развития технологий, высокого уровня безопасности и щепетильности в отношении данных, — говорит директор юридического департамента и акционер YouDo Игорь Зазвонов.

И если двигаться по пути саморегулирования и взаимодействия с другими участниками рынка, бизнес способен сформировать этичную, комфортную и безопасную для пользователей среду, уверен эксперт.

Генеральный директор ЦИАН Дмитрий Григорьев отмечает, что сегодня в основных IT-отраслях сформировались компании — национальные лидеры, которые играют всё большую роль в экономике страны и вносят вклад в ее проекты и развитие. Эти компании стали и заметной частью таких важных процессов в жизни любого человека, как поиск жилья или работы, покупка или продажа необходимых вещей, предложение услуг или их поиск. И во всех этих случаях рынок онлайн-классифайда помогает пользователям разместить или получить необходимую информацию.

— Подписание хартии позволит развивать доверенную среду для такого взаимодействия, а также будет содействовать реализации государственной стратегии развития цифровой экономики и цифровых сервисов, — уверен Григорьев.

Хартия не предполагает закрытости. К ней свободно могут присоединиться и другие участники рынка.

— Мы открыты к сотрудничеству в вопросах создания взаимовыгодной и безопасной среды взаимодействия потребителей и бизнеса, — резюмирует Сергей Плуготаренко.