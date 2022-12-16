В Подмосковье начальника отдела полиции случайно поймали на взятке

В подмосковном Видном начальник одного из отделов полиции и его подчиненный подозреваются в получении взяток за не выявление незаконной предпринимательской деятельности по предоставлению в аренду жилья мигрантам. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области.

В пресс-службе ведомства отметили, что факт преступления удалось выявить случайно, когда расследовалось уголовное дело по факту гибели троих детей при пожаре, который произошел в одном из домовладений, функционирующих как нелегальная гостиница.

«При изучении, изъятой в хостеле документации следователи обнаружили, что часть прибыли от незаконной предпринимательской деятельности передавалась сотрудникам полиции. После чего они были задержаны», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, в период с декабря 2020 года по июль 2022 года начальник полиции и его подчиненный ежемесячно получали взятки от представителя собственника хостела, чтобы те не выявляли факт незаконной предпринимательской деятельности. В результате два частных домовладения функционировали как нелегальные гостиницы для мигрантов, на что сотрудники правоохранительных органов закрывали глаза.

Один из сотрудников хостела дал признательные показания. Уголовное дело передано в Видновский городской суд.

Ранее, 9 декабря, сообщалось, что начальнику управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрию Мурышову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Если его вина будет доказана, то ему грозит до 15 лет колонии.