Начальнику управления по противодействию коррупции ФТС предъявили обвинение в получении взятки

Начальнику управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрию Мурышову в пятницу, 9 декабря, предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Это следует из постановления суда.

Ранее сообщалось, Мурышов задержан по подозрению в участии в коррупционных схемах. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Басманного районного суда Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

Уточнялось, что Мурышов находится на допросе у следователей, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Мурышов возглавил управление по противодействию коррупции ФТС России в июне 2019 года. До этого он являлся советником руководителя ФТС и служил в Вооруженных силах РФ.

2 ноября стало известно, что два высокопоставленных сотрудника ФТС могут стать фигурантами уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями. Они подозреваются в контрабанде наркотиков.

До этого, 23 сентября, сообщалось о задержании с поличным при получении взятки в особо крупном размере начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Центральной оперативной таможни Центрального таможенного управления ФТС Сергея Бычкова. С ним же был задержан старший оперуполномоченный этой же таможни.