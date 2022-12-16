В ДНР сообщили об открытии в Чехии производства беспилотников для Киева

В Чехии разворачивают производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Украины. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил советник врио главы Донецкой Народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Они сейчас в Чехии пробуют разворачивать, кроме всего прочего, производство украинских беспилотников. То есть они понимают, что на территории Украины это будет обстреливаться нашими, и они сейчас разворачивают там производство беспилотников и нанимают украинцев прямо в Чехии», — сказал он «РИА Новости».

Кимаковский отметил, что все производственные мощности потребляют очень большое количество энергии, поэтому, учитывая энергетические проблемы на Украине, развернуть какое-либо производство вооружения на ее территории невозможно. При этом, по его словам, если такие попытки и предпринимаются, эти объекты становятся целями для нанесения ударов со стороны Вооруженных сил (ВС) РФ.

Ранее, 20 сентября, в Пентагоне сообщили, что ведомство и компания AeroVironment заключили контракт на производство барражирующих снарядов Switchblade 600 на $2,2 млн для поставки Украине.

В августе стало известно, что турецкая авиастроительная компания Bayraktar построит на Украине завод по производству беспилотников. Как отметил посол Украины в Анкаре Василий Боднар, владелец компании приобрел земельный участок, необходимый для реализации проекта.

12 августа в Совете Федерации заявили, что завершение строительства завода Bayraktar на Украине невозможно из-за проведения специальной военной операции. Россия не допустит, чтобы заработало предприятие, направленное против нее. Даже в случае если у Турции и Украины получится завершить возведение объекта, производство БПЛА будет невозможно, так как Россия занимается демилитаризацией, то есть уничтожает военные объекты, отметили в верхней палате парламента.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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