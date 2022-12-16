Диетолог указала на смертельную опасность горячих напитков

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что слишком горячие напитки могут стать причиной развития онкологии.

В беседе с «Москвой 24» в четверг, 15 декабря, врач отметила, что употребление напитков обжигающей температуры может привести к травмированию слизистой и раку пищевода.

Соломатина объяснила, что из-за постоянного ожога и воспаления нарушается программа апоптоза, при которой клетка должна многократно поделиться и умереть. Если программа сломана, клетка продолжает делиться, их становится много, но они не умирают. В результате начинает развиваться опухоль, отмечает телеканал «360».

Диетолог в этой связи посоветовала пить напитки, температура которых не превышает 40 градусов, пишет RT.

В октябре врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов предупредил о риске развития рака из-за горячих напитков. По его словам, при контакте с кипятком разрушаются клетки слизистой оболочки. Если это будет происходить часто, возникнет риск развития онкологического заболевания. Кроме того, обжигающие напитки могут нанести вред желудку и привести к гастриту.

В апреле врач-нарколог Минздрава России Евгений Брюн предупредил об опасности горячих алкогольных напитков. По его словам, они могут вызвать ожог слизистой оболочки ЖКТ и более быстрое опьянение. Любые напитки, по его словам, не должны быть горячее 37 градусов, пишет НСН.

В декабре прошлого года терапевт Лариса Алексеева также предупредила об опасности горячих напитков. По ее словам, горячая жидкость может нанести вред пищеводу, слизистой ротовой полости и языку, отмечает телеканал «Звезда».