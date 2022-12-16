Расчеты САУ «Гвоздика» нанесли удары по позициям украинских боевиков

Минобороны России публикует кадры боевой работы расчетов 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С1 «Гвоздика» артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Об этом стало известно в пятницу, 16 декабря.

«Стараемся работать больше днем, но если требуется, работаем и ночью. Всё зависит от темпа наступления. Если наступление начинается в дневное время, больше работаем в дневное время, а ночью дежурим. Работаем до того момента, пока наши войска не зайдут», — рассказал командир батареи с позывным «Ангара».

Артиллеристы, обеспечивая наступление российских войск, поражают все виды укреплений вооруженных сил Украины, а также бронетехнику, стартовые площадки беспилотной авиации и скопления живой силы противника.

После выполнения боевой задачи расчеты САУ перемещаются на другие огневые позиции и продолжают наносить точные артиллерийские удары по позициям врага. Разведку целей, корректировку огня и контроль поражения объектов ведут расчеты беспилотных летательных аппаратов.

САУ 2С1 «Гвоздика» — 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка. Основное предназначение — подавление и уничтожение живой силы врага, а также его артиллерийских и минометных батарей.

Ранее, 6 декабря, Минобороны РФ сообщило, что расчеты САУ «Гвоздика» поразили технику и живую силу украинских националистов. Командир орудия рассказал, что чаще всего целью артиллерийских установок становятся укрепрайоны, а также гусеничная техника и блиндажи противника. По его словам, орудие крайне эффективно в контрбатарейной борьбе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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