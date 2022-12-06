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Расчеты САУ «Гвоздика» поразили технику и живую силу ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России показало боевую работу работы расчетов 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ).

«Самоходная гаубица предназначена для быстрого занятия огневой позиции. Работает как по пехоте, так и по укрытым целям, работает по технике. Как приходит цель, сразу выезжаем, отрабатываем, и снова ждем следующих целей. Чаще всего (целью является. — Ред.) гусеничная техника, блиндажи, укрытия. В основном — укрепрайоны. Время от получения цели до открытия огня — не более 10 минут. Слаженность на уровне, все работают, знают свои задачи. Никаких заминок нет. По оценочным показателям все работают на пять. Орудие крайне эффективно в контрбатарейной борьбе», — рассказал командир орудия.

С машиной боевой: как под Артемовском действует артиллерия «группы Вагнера»
Корреспондент «Известий» побывал на позициях бойцов подразделения

Как отметили в военном ведомстве, артиллеристы поражают все виды укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ), бронетехнику, стартовые площадки беспилотной авиации, а также скопления живой силы противника. После выполнения боевой задачи расчеты САУ «Гвоздика» перемещаются на другие огневые позиции и продолжают наносить точные артиллерийские удары по позициям ВСУ.

Кроме того, сообщается, что разведка целей и корректировка огня по позициям противника осуществляется в тесном взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

АУ 2С1 «Гвоздика» — 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка. Основное предназначение — подавление и уничтожение живой силы врага, а также его артиллерийских и минометных батарей.

Ранее, 2 декабря, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал работу самоходных гаубиц «Гвоздика» на артемовском направлении. Также он рассказал, что огонь по бойцам ВСУ на артемовском направлении ведут самоходные артиллерийские установки 2С1 и «Нона».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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