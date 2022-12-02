«Известия» показали работу российских бойцов по позициям ВСУ под Артемовском

Российские военные продолжают выбивать Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Артемовском. Корреспондент «Известий» Денис Кулага в пятницу, 2 декабря, показал работу самоходных гаубиц «Гвоздика» на артемовском направлении.

Также огонь по боевикам ВСУ на артемовском направлении ведут самоходные артиллерийские установки 2С1 и «Нона».

«Заряд малый. Задачи приходят разные, в основном бьют по пехоте и подкреплению, которые пытается дойти до позиций ВСУ. Но сегодня бьют по отступающим боевикам», — рассказал Кулага.

Корреспондент показал, что на своих прошлых позициях украинские военные оставили множество боеприпасов от артиллерийских орудий, вырытые укрытия, желтые ленточки, повязанные на ветках деревьев, и много мусора, из чего можно сделать вывод, что они собирались второпях.

Ранее в этот день офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что украинские военные готовы к эвакуации из командного пункта в Артемовске. По его словам, положение ВСУ в этом районе значительно ухудшилось.

В тот же день Марочко рассказал, что командование украинской стороны, находящееся в районе Артемовска, всерьез обеспокоено отсутствием приказа покинуть город. По его словам, среди старшего офицерского состава наблюдаются панические настроения.

1 декабря советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска существенно продвинулись на артемовском направлении и достигли огневого контроля всех основных дорог.

Россия продолжает проведение начатой 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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