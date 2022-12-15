В Карачаево-Черкессии бывший начальник РОВД застрелил племянника

В Карачаево-Черкессии бывший начальник Адыге-Хабльского районного отдела внутренних дел (РОВД) Сефербий Керейтов убил своего племянника. Об этом 15 декабря сообщил источник «Известий».

Предварительно установлено, что в четверг в правоохранительные органы обратился брат погибшего Султан Керейтов и сообщил, что дядя расстрелял его брата Каплана. Сам Султан успел убежать, а его брат был госпитализирован в реанимацию. Там пострадавший умер.

По данным источника, преступник скрылся с места происшествия. Правоохранители начали его розыск.

Ранее, 12 декабря, региональное отделение Следственного комитета РФ сообщило, что житель Алтайского края до смерти избил мать за чрезмерное употребление алкоголя. Суд приговорил его к семи годам колонии. Уточняется, что инцидент произошел в июне 2021 года.

13 декабря в городе Артем в Приморском крае пенсионер самостоятельно обратился в правоохранительные органы и сознался в убийстве своего сына. Трагедия произошла во время ссоры родственников. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.