Житель Алтайского края до смерти избил мать за злоупотребление алкоголем

Житель Алтайского края до смерти избил мать за чрезмерное употребление алкоголя, суд приговорил его к семи годам колонии. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщило региональное управление СК РФ.

Уточняется, что инцидент произошел в июне 2021 года. 34-летний мужчина поссорился со своей матерью из-за того, что она длительное время употребляла алкоголь.

В ходе конфликта обвиняемый нанес матери не менее трех ударов по голове и лицу, после чего пожилая женщина упала и ударилась головой об пол. Потерпевшая скончалась на месте из-за полученной черепно-мозговой травмы.

«Суд признал подсудимого виновным в совершении особо тяжкого преступления и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

Суд предъявил обвинение, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

13 декабря в городе Артем в Приморском крае пенсионер самостоятельно обратился в правоохранительные органы и сознался в убийстве своего сына. Трагедия произошла во время ссоры родственников. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.