Эксперты назвали логичным повышение ставки по льготной ипотеке

Ставка 8% по льготной ипотеке на новостройки выглядит логичной, поскольку среднерыночные значения по стандартным программам в 10–11% для большинства покупателей слишком высоки, большинство покупателей не смогут взять такой кредит. Об этом в четверг, 15 декабря, «Известиям» заявил директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков.

По его мнению, также полезно для рынка было бы расширить ипотеку по договору о купле-продаже (ДКП) и уступку от физлица во время строительства. Такой тип жилья не перестает быть новостройками при продаже от застройщика, и оно также нуждается в поддержке.

«Решение о продлении льготной ипотеки вполне логично и ожидаемо. Это в интересах государства: спрос на новостройки во многом сейчас держится на программах субсидирования ипотеки. По итогам ноября доля сделок с использованием ипотечных кредитов составляет почти 78%», — сказал руководитель управления маркетинга и аналитики Asterus Денис Бобков.

По словам исполнительного директора Российского аукционного дома (РАД) Константина Раева, продление льготной ипотеки, безусловно, поддержит рынок новостроек — с учетом падения доходов населения и выросшей стоимости квартир этот сегмент находился в зоне риска.

«Государственные программы, направленные на поддержку отдельных отраслей, оказывают позитивное влияние, поскольку в строительстве занято большое количество работающих. С другой стороны, чрезмерное стимулирование не должно надувать «пузырь» на рынке», — добавил он.

Бобков, в свою очередь, заметил, что отмена льготной ипотеки грозила обернуться спадом на рынке, следовательно, более медленным наполнением эскроу-счетов, что уже негативно отразилось бы на банковском секторе, где ключевые игроки — госбанки. Государству нецелесообразно было бы идти против собственных интересов, пояснил он.

«Повышение ставки до 8% кардинально не скажется на ежемесячных платежах по ипотечным кредитам. Однако в целом приведет к удорожанию ипотеки, с учетом того что средний срок кредитования сейчас достиг 26 лет. Но роста цен на жилье ожидать не стоит», — считает Бобков.

По мнению генерального директора Golden Brown Group Татьяны Бурлаковской, продление программы должно положительно сказаться на рынке — как на спросе на недвижимость, так и на планах девелоперов по строительству новых проектов. Следовательно, если будет расти спрос, вырастут и цены, полагает она.

Ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров, в свою очередь, отметил, что по объективных экономическим причинам совокупный спрос, в том числе и на жилую недвижимость в следующем году будет снижаться.

«Это значит, что тенденция на снижение стоимости квадратного метра, которую мы наблюдаем с весны 2022 года, в 2023 году продолжится. С учетом очевидной перегретости рынка жилья, это хорошая новость, потому снижение цен приведет к быстрому восстановлению естественного интереса к объектам недвижимости в 2024 году», — подчеркнул он.

При этом, для строительной отрасли 2023 год скорее всего будет достаточно сложным, считает Федоров, поскольку процентные ставки будут выше. Но именно для того, чтобы смягчить это кризисное воздействие и необходимо сохранение льготных ипотечных программ на следующий год.

«Они не переломят тенденции снижения цен и спроса на жилье в 2023 году, цена квадратного метра может упасть на 10-15% и примерно на столько же может сократиться объем выданных ипотечных кредитов. Но без программ льготного кредитования спад в 2023 может быть значительно больше. Так что их продление, это хорошее решение, которое пойдет на пользу и гражданам приобретающим жилье, и строительному сектору», — заключил он.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин сообщил, что льготная ипотека будет продлена до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8%. Кроме того, российский лидер добавил, что в России будет расширен доступ к семейной ипотеке. Если сейчас такой кредит могут получать только те семьи, где дети родились в 2018 году и позднее, то российский лидер предложил обеспечить доступ к ипотеке по ставке 6% для семей, у которых как минимум два ребенка не достигли возраста 18 лет.

Ранее, 27 октября, сообщалось, что льготные кредиты по программе «Семейная ипотека» в 2023–2024 годах возьмут еще около 240 тыс. семей. По информации правительства РФ, на конец сентября количество участников программы «Семейная ипотека» составляло около 400 тыс. семей, общая сумма выданных кредитов достигла более чем 1,4 трлн рублей.

29 ноября аналитики федеральной компании «Этажи» сообщили «Известиям», что доля спроса на льготную ипотеку с господдержкой в ноябре достигла рекордных 48,5%.

До этого, 16 ноября, замглавы Министерства финансов Алексей Моисеев рассказал журналистам в кулуарах Госдумы, что выдача льготной ипотеки под 7% на жилье в новостройках закончится 31 декабря.