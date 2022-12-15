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Газзаев заявил о невозможности выделить фаворитов ЧМ-2022

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев заявил, что все команды, дошедшие до полуфинала чемпионата мира — 2022, были лучшими в турнире, однако говорить о явном фаворите сейчас невозможно. Об этом он рассказал 15 декабря в интервью «Спорт-Экспресс».

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«Никто не скажет, кто фаворит — французы или аргентинцы. Это такой уровень — в течение месяца обе эти команды дошли до финала. Значит, они были лучшие», — считает Газзаев.

По его словам, этот же принцип применим к матчу за третье место между Хорватией и Марокко.

Говоря о финальном матче, который пройдет 18 декабря, Газзаев признался, что будет болеть за Аргентину. Одной из причин такого выбора он назвал заявление Лионеля Месси, который сообщал, что предстоящий матч станет последним в его карьере за сборную.

Бывший тренер напомнил, что за время игры Месси в национальной команде Аргентина ни разу не завоевывала кубок ЧМ.

Матч между Францией и Аргентиной пройдет в воскресенье, 18 декабря. До этого, накануне, Франция победила Марокко со счетом 2:0. Аргентина же победила Хорватию 13 декабря со счетом 3:0.

Марокко поборется за третье место в матче с Хорватией 17 декабря.

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