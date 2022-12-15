Гастроэнтеролог назвала опасную для новогодней ночи модель платьев

Платья-футляры и слишком тесная одежда, надетая на застолье в новогоднюю ночь, могут быть опасны для здоровья. Об этом 15 декабря «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог Вероника Корнилова.

По ее словам, такая опасность возникает из-за возможного переедания в новогоднюю ночь.

«Чем сильнее переедание, тем больше заполняются внутренние органы, прежде всего желудок и кишечник. Тугая и обтягивающая одежда будет значимо повышать давление в брюшной полости», — объяснила врач.

В результате этого могут возникнуть рефлюксы — обратные забросы содержимого одного полого органа в другой.

В связи с этим Корнилова рекомендовала во время застолья отказаться от платьев-футляров для застолий в пользу платьев А-силуэта. Или отдать предпочтение более просторной одежде.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала людям, страдающим гипертонией, отказаться от большого количества алкоголя и сократить потребление соленых продуктов.

В частности, она рекомендовала гипертоникам отказаться от сыра, так как в нем содержится большое количество соли, а также от употребления салата оливье, поскольку в его рецепте присутствуют колбаса и майонез.