Глава МОК впервые с 1986 года пропустит финал ЧМ-2022

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах впервые пропустит финал чемпионата мира по футболу в Катаре из-за проблем со здоровьем. Об этом 15 ноября сообщает издание Inside the Games.

По словам Баха, после заражения коронавирусом врачи рекомендовали ему вести спокойный образ жизни и отказаться от поездки. Он отметил, что игра между Аргентиной и Францией станет для него первым финалом, пропущенным с 1986 года.

Матч между Аргентиной и Францией пройдет в воскресенье, 18 декабря. До этого, накануне, Франции победила Марокко со счетом 2:0. Аргентина же победила Хорватию 13 декабря со счетом 3:0.

Марокко поборется за третье место в матче с Хорватией 17 декабря.