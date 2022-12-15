GM отзовет 825 тыс. грузовиков и внедорожников из-за проблем с фарами

Компания General Motors сообщила, что отзывает 825 тыс. грузовиков и внедорожников в Северной Америке, так как дневные ходовые огни автомобилей могут не отключаться при включенных фарах, что может вызвать чрезмерное слепящее действие. Об этом 14 декабря сообщило агентство Reuters.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США заявила, что автомобили не соответствуют федеральному стандарту безопасности транспортных средств, а блики могут снизить видимость и увеличить риск аварии.

Отзыв распространяется на различные модели GM, в которые входят Cadillac CT4 и CT5, Cadillac Escalade и Escalade ESV, Chevrolet Silverado 1500, Suburban, Tahoe, GMC Sierra 1500, Yukon и Yukon XL. Машины относятся к 2020–2023 модельным годам.

В компании GM подчеркнули, что им неизвестно о каких-либо травмах или несчастных случаях, связанных с отзывом, хотя признали, что в октябре текущего года инженеры GM представили отчет о возможной проблеме, что повлекло за собой внутренне расследование компании.

9 декабря стало известно, что General Motors на официальном конфигураторе марки Chevrolet случайно засветила изображение нового гибридного Corvette E-Ray Hybrid 2024 года. По официальной информации, кто-то из сотрудников компании Chevrolet «нажал не на ту кнопку» и заставил конфигуратор модели Corvette E-Ray 2024 года работать несколько часов. Специалисты отметили, что E-Ray не выглядит подключаемым гибридом. Вместо 5,5-литрового V8 в машину установят 6,2-литровый двигатель LT2, который дополнят электромоторами, вращающими передние колеса, то есть Corvette отойдет от своих канонов и станет полноприводным. Предположительная мощность силовой установки составит 660 л.с.