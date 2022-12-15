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GM отзовет 825 тыс. грузовиков и внедорожников из-за проблем с фарами

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Фото: Global Look Press/imago-images.de
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Компания General Motors сообщила, что отзывает 825 тыс. грузовиков и внедорожников в Северной Америке, так как дневные ходовые огни автомобилей могут не отключаться при включенных фарах, что может вызвать чрезмерное слепящее действие. Об этом 14 декабря сообщило агентство Reuters.

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Национальная администрация безопасности дорожного движения США заявила, что автомобили не соответствуют федеральному стандарту безопасности транспортных средств, а блики могут снизить видимость и увеличить риск аварии.

Отзыв распространяется на различные модели GM, в которые входят Cadillac CT4 и CT5, Cadillac Escalade и Escalade ESV, Chevrolet Silverado 1500, Suburban, Tahoe, GMC Sierra 1500, Yukon и Yukon XL. Машины относятся к 2020–2023 модельным годам.

В компании GM подчеркнули, что им неизвестно о каких-либо травмах или несчастных случаях, связанных с отзывом, хотя признали, что в октябре текущего года инженеры GM представили отчет о возможной проблеме, что повлекло за собой внутренне расследование компании.

9 декабря стало известно, что General Motors на официальном конфигураторе марки Chevrolet случайно засветила изображение нового гибридного Corvette E-Ray Hybrid 2024 года. По официальной информации, кто-то из сотрудников компании Chevrolet «нажал не на ту кнопку» и заставил конфигуратор модели Corvette E-Ray 2024 года работать несколько часов. Специалисты отметили, что E-Ray не выглядит подключаемым гибридом. Вместо 5,5-литрового V8 в машину установят 6,2-литровый двигатель LT2, который дополнят электромоторами, вращающими передние колеса, то есть Corvette отойдет от своих канонов и станет полноприводным. Предположительная мощность силовой установки составит 660 л.с.

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